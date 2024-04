Gənc müğənni Seva Qasan şəhərdə çəkdiyi görüntülərlə gündəm olub.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni Bakının mərkəzində yerə döşək ataraq uzanıb və bu videonu sosial mediada paylaşıb. Paylaşıma rəy yazanların əksəriyyəti onu tənqid ediblər.

Qeyd edək ki, müğənni bir müddət əvvəl çiy ətdən geyindiyi donla Bakının mərkəzində görüntülənmişdi.

Həmin videonu təqdim edirik:

