​Xankəndi məhkəməsinə sədr təyin olunan İlkin Abdullayev kimdir? – DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Respublikasımnın Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə İlkin Abdullayev Xankəndi Şəhər Məhkəməsinə hakim və sədr təyin edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, İ. Abdullayev 1985-ci ildə Kürdəmir rayonunda dünyaya gəlib.

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq fakültəsini bitirib.

Əvvəllər Sabirabad rayon prokurorunun böyük köməkçisi, 2018-2021-ci illərdə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi, 2021-ci ildən isə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində çalışıb.

