Xalq artisti Brilliant Dadaşova Bakıda şadlıq evlərindən birində "Qoçəli" oynayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, musiqiçilərdən birinin övladının toyuna qatılan müğənninin rəqs görüntüləri maraqla qarşılanıb.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

