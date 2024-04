Türkiyənin Niğde şəhərində yeraltı kartof anbarında çökmə olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Dağıntı altında qalan şəxslərin tapılıb-çıxarılması istiqamətində işlər aparılır.

Hadisənin səbəbi haqqında hələki məlumat verilməyib.

