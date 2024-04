Rusiya ordusu Xarkov şəhərini intensiv PUA hücumları ilə darmadağın edərək onu işğal etməyi düşünür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Times" nəşri yazır. Məqalədə qeyd edilir ki, Rusiya qüvvələri hər gün Xarkovu atəşə tuturlar:

"Putinin hədəfi şəhəri tamamilə məhv etməkdir".

Nəşr məqalədə rusiyalı təbliğatçı Vladimir Solovyovun “Xarkov yer üzündən silinməlidir” sözlərini də vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.