“Qaşlarımı almıram, uşaqlıqdan belədir” - Faiq Ağayev / VİDEO

“Deyirlər ki, qaşlarını alır. Mənim qaşlarım uşaqlıqdan belə olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baku TV-də yayımlanan “Qapqara” verilişində Xalq artisti Faiq Ağayev deyib.

Müğənni qeyd edib ki, insanı sənəti ilə vura bilməyəndə bu cür şayiələr yayırlar. F.Ağayev sevgiyə görə bir müddətlik sənətdən uzaqlaşdığı dövrdən də danışıb:

“Bir ara sənətə xəyanət etdim. Sevgiyə görə səhnədən getdim. Moskvaya köçüb, bir il iki ay orada yaşadım. Bunun səbəbi “Sənə milyonların sevgisi məndən daha artıqdır” cümləsi idi. Sənətdən getdim və həm özüm, həm də onun üçün maraqsızlaşdım. Başa düşdüm ki, sənət və məhəbbət bir yerdə olmalıdır”.

Ətraflı süjetdə:

