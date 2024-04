Xalq artisti Emin Ağalarov qızı Əminəni ad günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında video paylaşaraq qeyd edib:

"Doğum günün mübarək olsun, sevimlim, Əminə".

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



