İsrail səfiri Corc Dik Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə “X”də yazıb.

Diplomat dostlarını iftar süfrəsinə qonaq etməkdən məmnun olduğunu bildirib:

“Ramazan bayramı ərəfəsində dostları iftar süfrəsinə qonaq etməkdən məmnunam. İsrail və Azərbaycan xalqları arasında dostluq ruhunda körpülər qurmağa davam etməliyik. Ramazan bayramınız mübarək!”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.