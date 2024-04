Qulunc, əzələ, sümük və oynaq ağrılarına faydalı - "Unutma çiçəyi"

Hər ot bir və ya bir neçə dərdə dərmandır, amma bizim bundan xəbərimiz yoxdur.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən hər addımda qarşımıza çıxan özü xırda, gücü böyük bir bitki barədə məlumat verir.

Elmi adı "Veronica persica" olan bu çiçəyin haqqında maraqlı əfsanə var. Deyilənə görə, İsa peyğəmbər hər çiçəyə, hər ota bir ad verib, lakin onun adını unudub. O zaman çiçək dilə gəlib, məni unutma deyib. Peğəmbər də ona sənin adın "Unutma məni" çiçəyi olsun cavabı verib. Peyğəmbərlə belə təmas qurmuş bu incə gözəl çiçəyə sonralar əzizə Veronikanın adı verilib.

Bizdə ona yalançı bənövşə, bulaq otu da deyirlər. "Unutma çiçəyi" otu təbii ağrıkəsicidir. Onu yaşıl və quru halda istifadə etmək olar. Çayını dəmləyib içmək revmatizm, qulunc, əzələ, sümük, oynaq ağrıları zamanı fayda verir.

