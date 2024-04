VAR sistemində yenilik - İlk dəfə bu qayda tətbiq ediləcək

UEFA 2024-cü il Avropa Çempionatında VAR sisteminin necə işləyəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, VAR-a ilk dəfə olaraq qoşulmuş top texnologiyası, yarı avtomatik ofsayd aşkarlama (SAOT) və qol aşkarlama texnologiyalarının əlavə ediləcəyi bildirilir.

Rəsmi topun real vaxt rejimində dəqiq məlumatları təmin edən, oyun hakimlərinə və VAR-lara topa hər bir toxunuşu müəyyən etməyə kömək edən hərəkət sensorlarından ibarət olduğu, oyundankənar vəziyyət, əllə oyun və penalti insidentləri ilə məşğul olmaq üçün sərf olunan vaxtı azaltdığı vurğulanır. Məlumatlar həmçinin evdəki azarkeşlərin meydandakı oyunçular qədər faydalanmasını təmin etmək üçün televiziya qrafikası və vizualizasiya yaratmaq üçün istifadə olunacaq.

