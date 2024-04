Aprelin 9-u saat 18 radələrində Ağdaş şəhəri ərazisində ağır yol qəzası baş verib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

