Tacir Şahmalıoğlu qırmızı şalvarını ələ salanlara belə cavab verdi - VİDEO

Müğənni Tacir Şahmalıoğlunun qırmızı şalvarı müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə məclislərdən birindən video paylaşan sənətçi tənqid edilib. Belə ki, ifaçının qırmızı şalvarını bəzi izləyiciləri ələ salıb.

Lakin T.Şahmalıoğludan yazılanlara cavab gecikməyib:

"Burdan bəzi "ağıllılara" səslənirəm: Zəhmət olmasa, siz mənim geyimimə yox, sənətimə görə dəyər verin və qiymətləndirin. Qalanı üçün o gözəl beyninizi yormayın. Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, kaş bütün qara şalvar geyinənlər kişi olardı".

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

