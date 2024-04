Bu gün Xalq artisti Natiq Şirinovun qızı Sevilin toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin qızının toyundan görüntülər yayılıb.

Qeyd edək ki, Sevil Semih adlı bəylə ailə qurur.

