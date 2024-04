Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Xalq artisti Natiq Şirinovun qızı Sevilin toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nağara ifaçısının övladı Semih adlı şəxslə ailə qurub.

Paytaxt restoranlarından birində keçirilən məclisə Sevil atası Natiq Şirinovla birlikdə daxil olub. O, məclisdə məşhur türk mahnısı “Yüksek Yüksek Tepeler”i canlı ifa edib. Məclisdə şou-biznes nümayəndələri iştirak edib.

Toydan görüntüləri təqdim edirik:

