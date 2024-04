Fransa səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb

Fransa səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

Metbuat.az Rusiya XİN-ə istinadən xəbər verir ki, Fransa diplomatiyasının rəhbəri Stefan Sejurnenin açıqlamalarına görə, Fransanın Moskvadakı səfiri Pyer Levi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Rusiya XİN-in məlumatında qeyd olunur ki, Fransanın Avropa və xarici işlər naziri S.Sejurne bir qədər əvvəl Rusiya rəsmilərinin dərc etdikləri bəyanatlarda yalan məlumatlar olduğuna görə Parisin onlarla danışmaqda maraqlı olmadığını bildirib.

Moskva bu açıqlamaları “Fransa tərəfinin iki ölkə arasında hər hansı dialoqun mümkünlüyünü pozmağa yönəlmiş şüurlu və düşünülmüş hərəkəti” kimi qiymətləndirib.

