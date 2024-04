Xəbər verdiyimiz kimi, italiyalı güləşçi Frank Çamizo keçən həftə Bakıda keçirilən güləş üzrə Avropa Olimpiya təsnifat turnirində uduzması üçün ona 300.000 ABŞ dolları məbləğində rüşvət təklif edildiyi iddiası ilə çıxış edib. Onun bu iddiasına finalda uduzduğu Turan Bayramov cavab verib. Azərbaycanlı güləşçi rəqibinə dəlillə danışmağı təklif edib.

Həmin görüşün videosunu şərhsiz təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.