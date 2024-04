Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin vəziyyəti ağırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yazıçı aprelin 13-ü gecə saatlarında Mərkəzi Gömrük Xəstəxanasında reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Belə ki, Çingiz Abdullayev 3 gün öncə zəhərləndiyinə görə xəstəxanaya aparılıb, sonra evə buraxılıb.

Ötən gün onun halı yenidən pisləşib.

