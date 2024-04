Universitet dekanı vəfat etdi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat fakültəsinin dekanı, dosent Araz Fərəcov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, mərhum alimlə vida mərasimi bu gün saat 12:00-dək Təzəpir məscidində keçiriləcək.

Vida mərasimindən sonra mərhum Binəqədi qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

Məlumat üçün bildirək ki, A.Fərəcov 1958-ci ildə anadan olub. O, 1975-1978-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitet) Mexanika-riyaziyyat fakültəsində, 1978-1980-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsində, 1980-1983-cü illərdə isə həmin təhsil müəssisəsində Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani doktorant səviyyəsi üzrə təhsil alıb. 1980-ci ildə indiki AMEA-nın Riyaziyyat-mexanika institutunda elmi işçi, 1983-cu ilin dekabrından Bakı Dövlət Universiteti (BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsində müəllim, 1994-1996 Türkiyənin İstanbul Universitetində dosent, 1996-2019-cu illərdə BDU mexanika-riyaziyyat fakültəsində dosent, 2019-ci ildən isə ADPU riyziyyat fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.