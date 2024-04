İran hakimiyyəti paytaxt Tehran üzərində hava məkanını bağlayıb.

Metbuat.az yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, növbəti xüsusi xəbərdarlığa qədər hava məkanı bağlı qalacaq.

