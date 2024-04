İmişlidə iki məktəblini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə İmişli şəhərində 5 saylı orta məktəbin həyətində baş verib.



Məktəbin həyətində 6-8-ci sinifdə oxuyan iki məktəbli elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatlarını itiriblər.

Hazırda hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

