Buraxılış imtahanında 4 nəfər maksimal bal topladı - SİYAHI

2024-cü il aprelin 7-də keçirilən buraxılış imtahanında iştirakı nəzərdə tutulan 55 587 nəfərdən 422 nəfər imtahana gəlməyib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, tələb olunan imtahan qaydalarını pozduğu üçün 8 nəfərin nəticəsi ləğv olunub.

İmtahan iştirakçıları arasında 4 nəfər maksimal olan 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib:

1. Əmiraslanlı Tuncay Natiq oğlu (Sumqayıt şəhəri, 23 saylı orta məktəb)

2. Xəlilli Aylin Elşən qızı (Mingəçevir şəhəri, Təbiət-riyaziyyat və humanitar elmlər təmayüllü lisey)

3. Həsənli Aydın Çingiz oğlu (Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi, 1 saylı orta məktəb)

4. Alıyev Nəsib Şamil oğlu (Bakı şəhəri, 270 saylı orta məktəb)



