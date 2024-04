Bu həftə üç bürcü çətin sınaq gözləyir

Bu həftə üç bürcün nümayəndələri üçün ciddi güc sınağına çevrilə bilər. Onları problemlər gözləyə bilər, amma təhlükədən yayınmağın da yolları var.

Metbuat.az lent.az-a istinadən qara zolağın başlamasına hazırlaşmalı olan bürcləri təqdim edir.

Oxatan

Bazar ertəsi özünüzü yorğun hiss edə bilərsiniz. Nə vaxtsa sizə elə gələcək ki, vaxt dayanıb. Bununla belə, özünüzü rutin və kədər içində boğmağa imkan verməyin.

Özünüzü ələ almağı bacarsanız, qara zolaq başlamayacaq. Melanxolik və tənbəlliyi uzaqlaşdırın, problemlərlə mübarizə aparın və maneələri dəf edin. Və özünüzə fasilə verdiyinizə əmin olun, bunun üçün sərhədlər qoymalı və heç kimin sizi narahat etməsinə icazə verməməlisiniz.

Əkizlər

Qəfil dəyişikliklər bu həftə sizi yoldan çıxara bilər. Çox vaxt hər şeyə asanlıqla uyğunlaşırsınız, amma bu dəfə nəsə səhv gedə bilər. Ancaq daxili səsinizə qulaq asın, qara zolağın başlanğıcı ilə barışmağa hazır deyilsiniz.

Daxili müdrikliyinizə etibar edin və nəzarətinizdən kənar olanı dəyişdirməyə çalışmayın. Və situasiyadan əl çəkib axınla getməyə çalışsanız, problemlər sizdən yan keçəcək. Vacib qərarlardan imtina edin.

Oğlaq

Aprelin 29-dan etibarən inanılmaz enerji artımı müşahidə edə bilərsiniz. Ancaq bununla yanaşı, həyatınıza çətinliklər də daxil olacaq. Çətin seçim etməli olacaqsınız, şübhələri dəf etməli olacaqsınız.

Kömək və dəstək gözləməyin, bu sizi daha da üzəcək. Gecikmədən və şübhə etmədən hərəkət etməlisiniz. Bütün mənfilik mənbələrini aradan qaldırsanız, qara zolaq tez bitə bilər.

