Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ərəb Dövlətləri Liqası - Mərkəzi Asiya - Azərbaycan Respublikası Əməkdaşlıq və İqtisadi Forumunun 3-cü iclasında iştirak və çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN başçısı "X"də paylaşım edib.

Nazir çıxış zamanı daha güclü iqtisadiyyat qurmaq və qlobal çağırışları həll etmək üçün Azərbaycanın birgə əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb:

"Münaqişədən sonrakı regional vəziyyət və COP29 hazırlıqları haqqında da məlumat verildi".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.