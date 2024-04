Tərtər-Bakı reysini həyata keçirən avtobusda faciənin qarşısı alınıb.



Metbuat.az bildirir ki, hərəkətdə olan zaman texniki problem səbəbindən avtobusun sükanı anidən əsməyə başlayıb. Xoşbəxtlikdən sürücünün özünü itirməməsi və soyuqqanlı reaksiya verməsi nəticəsində qəza baş verməyib.

O özünü itirməyərək, sükana nəzarət edib və avtobusu yolun kənarına çəkə bilib. Həmin an baş verənlər ətrafdakılar tərəfindən lentə alınıb.



Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

