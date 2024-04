"Mən ümumiyyətlə güclü qadın ifadəsini sevmirəm. Qadına güclü olmağı yaraşdırmıram".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri tananmış aparıcı Ceyran Rəhimova "O üz" verilişində qonaq olarkən deyib.

Efirdə son aylarda həyatında olan ağır itkilərdən danışan aparıcı kövrəlib. O, göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Daha ətraflı süjetdə:



Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

