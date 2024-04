Açıq görüntüləri ilə gündəmə gələn müğənni Seva Qasan Bakıdakı restoranların birində səhnə alarkən onun ifası yarımçıq dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə restoranın nümayəndəsi açıqlama verib. Bildirilib ki, yarımsaatlıq şou üçün restorana gələn müğənni əvvəlcə bağlı geyimdə olub. Lakin o səhnəyə çıxarkən açıq geyimdə olub. Restoran rəhbərliyi müğənninin ifasını yarımçıq dayandıraraq, ona iradını bildirib. Restoran rəhbərliyi hadisə ilə bağlı izləyicilərdən üzrxahlıq edib.

