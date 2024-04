Dilarə mərhum həyat yoldaşı ilə son yazışmasını açıqladı

Əməkdar artist Dilarə Əliyeva mərhum həyat yoldaşı Oqtay Əliyevlə son yazışmasının nə olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir, bu barədə sənətçiyə qonaq olduğu “Zarafat bir yana” verilişində sual ünvanlanıb.

“Yazışmanı kiminsə görməsini istəmirəm. Son sözümüz o idi ki, həmin gün biz bağda ağaclar üçün dərman gətizdirmək istəyirdik ki, daha gözəl çiçəklənsinlər. Yazmışdı ki, “Səadətin yadına sal, Rusiyaya gedib oradan gübrə gətirsin”. Mən də ona yazdım ki, “Səadətlə danışmışıq, narahat olma, artıqlamasıyla gətirib”. O da mənə əl işarəsi göndərmişdi”, - deyə, o, söyləyib.

