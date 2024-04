“7-17” mahnı müsabiqəsi ilə tanınan müğənni Xəyalə Manaflı nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni ATV-nin efirində yayımlanan “Günaylı gün” verilişində açıqlama verib. 39 yaşlı sənətçi bildirib ki, nişanlısı Nurlan Rzayev ilə iki gündən sonra toyudur. O, Nurlanla “TikTok” video platformasında tanış olduğunu açıqlayıb. Ətraflı sujetdə:

