Saqqızdakı təhlükə - Həkim xəbərdarlıq edir

Bir çoxlarının sevərək çeynədiyi saqqızın bir sıra zərərləri var.

Metbuat.az tanınmış fitoterapevt Fizuli Hüseynovun mövzu ilə bağlı məqaləsini təqdim edir:

"Gözlərimizi açıb ətrafımıza diqqətlə baxaq, çarəsiz nə qədər xəstələr görərik və bu xəstəliklərin nə qədər cavan insanları yaxaladıqlarının şahidiyik. Diqqət edin nə qədər cavan insanlar bu gün xərçəngdir, bizim bəzən adi saydığımız yeyəcəklər, içəcəklər xərçəng mənbəyi olduğunu bilmirik və hər gün də istifadə edirik.

Bu gün demək olar ki, cavan nəslin çox hissəsi saqqız çeynəyir və saqqızı adi, təhlükəsiz hesab edib ondan istifadə edir. Gəlin baxaq saqqız həqiqətən də ziyansızdırmı?!

Mən bizim hamımızın tanıdığı bir saqqızın tərkibini yazıram və tərkibindəki maddələrin bizə verdiyi ziyanları yazıram sonda özünüz nəticə çıxarın (saqqızın adını antireklam olmaması üçün yazmıram):

1. Sorbit E420 – süni şəkərdir, şəkərliliyi adi şəkərdən 200 dəfə güclüdür, bədən tərəfindən həzm olunmur, baş ağrıları, ishala meyillik, qaraciyər piylənməsi əmələ gətirir. Allergendir, şirinlik vermək üçün saqqızlara vurulur;

2. Rezin əsası – Hansı ki, bütün rezin olan əşyalar bu əsasdan əmələ gəlir;

3. Mannitol – Beyinin aktiv fəaliyyətini aşağı salır, insanı sanki yuxuluq halında saxlayır;

4. E950 (asesulfat kalium) – bu maddəni siçanlar üstündə sınaqdan keçirmişlər xərçəng əmələ gətirmişdir;

5. Aspartam – Aspartamı saqqıza həm qar effekti vermək üçün, həm də şirinləşdirici kimi vururlar. 1976-cı ilədək həşəratları öldürmək üçün istifadə olunmuşdur, böyük firmalar pul gücünə əvvəlcə məşhur qazlı içkilərdə (bunu hamı tanıyır hansı içkilərdir), sonra isə demək olar hər yerdə istifadə etməyə başladılar. Tərkibində çox təhlükəli olan tolol birləşmələri vardır, yaddaşsızlıq, hormonal pozğunluqlar, epilepsiya, qıcolmalar, parkinson, şəkər mübadilə pozulması,baş ağrıları və inanın hamısını yazmıram kimi təhlükəli xəstəliklər əmələ gətirir;

6. E321 – Motor yağlarının sürtgü yağlarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur;

7. E322 Lesitin – bu isə geni dəyişilmiş, soyadan alınan bir maddədir, siçanlarda sonsuzluğa səbəb olmuşdur. Bəli, bunları oxuduqdan sonra bir daha düşünməyə dəyər ki, başdan-başa kimyəvi maddələr toplumu olan saqqız bizim həyatımız üçün nə qədər təhlükəliymiş".

