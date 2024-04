Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı bəlli oldu

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sərhədçi” İdman Mərkəzində keçirilən matçda “NTD-İndiqo” və “Xəzri” kollektivləri qarşılaşıb. Rəqibinə 78:73 (31:14, 15:24, 13:17, 19:18) hesabı ilə qalib gələn "Xəzri" ölkə kubokunun həlledici oyununa vəsiqə qazanıb. Yarımfinalın digər görüşündə “Neftçi” və “Sərhədçi” komandaları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Qarşılaşma saat 19:30-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun final görüşü aprelin 20-də, saat 15:00-da reallaşacaq.

