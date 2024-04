Nəsimi rayonu ərazisində söküntü işlərinə başlanılıb. Ərazidə çoxmərtəbəli bina inşa ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, MTK rəhbərliyi ərazidəki obyekt sahibləri ilə ortaq məxrəcə gələ bilmir.

Daha ətraflı "ATV Xəbər"in süjetində:



Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

