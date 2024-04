17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Belarusun paytaxtı Minskdə keçiriləcək İnkişaf turnirində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlham Yadullayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Belarus, Özbəkistan və Tacikistan seçmələri ilə qarşılaşacaq.

Görüşlər müvafiq olaraq, aprelin 23, 25 və 28-də təşkil olunacaq.

