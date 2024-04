Türkiyədə Tokat şəhərinin Sulusaray rayonunda rixter cədvəli üzrə 5,6 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi məlumat yayıb. Zəlzələnin episentri yerin 5,99 kilometr dərinliyində olub. Dağıntılar müşahidə edilib. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

