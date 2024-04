"Real" Arda üçün bu klubdan rəsmi təklif aldı - Masaya oturdular

“Real Madrid” futbolçusu Arda Güler üçün rəsmi transfer təklifi alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid” Arda üçün “Sevilya” ilk rəsmi görüşünü keçirib. İspan mətbuatında dərc olunan xəbərlərə görə, “Sevilya”nın idman direktoru Viktor Orta türkiyəli oyunçunun icarəsi ilə məşğul olan və meneceri işləyən atası ilə ilk rəsmi əlaqəni qurub.

Məlumata görə, "Real" Ardanı icarəyə göndərmək istəsə də, futbolçu hələlik getməyə razılıq verməyib. Türkiyəli yarımmüdafiəçi icarə əsasında digər kluba keçərsə, gələn mövsüm Çempionlar Liqasında iştirak edəcək komandada çıxış etməyi üstün tutur.

