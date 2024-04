"Ağgöl Milli Parkında ceyran populyasıyası inkişaf edir" - Arzu Babayeva

“Azərbaycan Respublikası ərazisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının yenidən bərpası” layihəsi çərçivəsində 2010-cu ildən cari dövrədək Şirvan Milli Parkından Ağgöl Milli Parkının ərazisinə 26 baş ceyran fərdi reintroduksiya olunub və aparılan son sayğı zamanı parkda 87 baş ceyran qeydə alınıb".



Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmıtinin rəsmisi Arzu Babayeva açıqlama verib. Xidmət rəsmisinin sözlərinə görə, hazırkı vaxtda milli parkda balalama dövrünü yaşayan xeyli sayda dişi fərd müşahidə olunur.

"Bu, çox sevindiricidir və o deməkdir ki, Ağgöl Milli Parkında ceyran populyasıyası müsbət dinamika ilə inkişaf edir."

