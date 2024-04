Hadı Rəcəblinin yas məclisinə onlar qatıldı - FOTO

Bu gün vəfat edən sabiq millət vəkili Hadı Rəcəblinin Heydər məscidində 3 yas mərasimi keçirilib.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, yas mərasiminə hökumətin bir sıra yüksək çinli məmurları qatılıblar.

Mərasimdə Prezident yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi general-polkovnik Ramil Usubov, Prezidentin köməkçisi Kərəm Həsənov, Administrasiyasının Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmayılov, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev, general-polkovnik Vaqif Axundov və digər yüksək vəzifəli şəxslər, Milli Məclisin deputatları, ictimai xadimlər iştirak ediblər.

