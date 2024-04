Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov bu gün qəfil ürəktutmasından vəfat edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin nəşi yaşadığı evdən çıxarılıb və yuyulması üçün məscidə aparılıb.

Mərhum Yasamal qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, C.Məmmədov 70 yaşında vəfat edib.

