Bu gün basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici oyunda “Xəzri” və “Neftçi” komandaları üz-üzə gəliblər. “Sərhədçi” İdman Mərkəzində keçirilən matç "ağ-qaralar"ın 65:61 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bununla da "Neftçi" basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.