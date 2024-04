Ərdoğan HƏMAS lideri ilə görüşdü

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan aprelin 20-də İstanbulda HƏMAS hərəkətinin siyasi bürosunun rəhbəri İsmayıl Haniyəni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dolmabaxça Sarayında mətbuata qapalı keçirilən görüş zamanı Yaxın Şərq regionunda vəziyyət, Qəzza zolağında atəşkəs səyləri və münaqişə bölgəsinə humanitar yardımların çatdırılması mövzuları müzakirə olunub.

Görüşdə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan, Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın və Prezident Administrasiyasının kommunikasiya idarəsinin başçısı Fahrettin Altun da iştirak ediblər.

