Türkiyə Super Liqasında 33-cü turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün keçirilən “Samsunspor” – “Adana Dəmirspor” matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

Qonaqların heyətində meydana çıxmış Azərbaycan yığmasının qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyev 90 dəqiqə mübarizə aparıb.

O matç ərzində həm fantastik qurtarış, həm də kobud səhvlə yadda qalıb.

Videoicmalı təqdim edirik:

