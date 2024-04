Yalnız onlar öz paltarında dəfn oluna bilər - İlahiyyatçı

Əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun vəfatı ilə iki ay öncə dəfni ilə bağlı efirdə etdiyi vəsiyyətin gündəmə gələsi müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az kult.az-a istinadən xəbər verir ki, şəriətdə bir müsəlmanın kostyumla dəfninə istisnalarla, mərhumun vəziyyətinə görə icazə verilib-verilməməsi diqqət mərkəzindədir.

Bu barədə ilahiyyatçı Ağa Hacıbəyli Globalinfo.az-a deyib ki, bir insan vəfatından öncə hər hansı vəsiyyət edə, mal-mülkünün kimə qalmasını deyə, geyimdə dəfn olunmasını istəyə bilər; əgər insanın şəxsi istəkləri ənənələrə uyğun gəlirsə, məqbul sayılır, uğun gəlmirsə, həmin istək və tələb yerinə yetirilmir:

“Öz paltarında dəfn olunan yalnız şəhidlərdir, onlar öz geyimlərində Allahın hüzuruna göndərilə bilərlər. Onlardan başqa peyğəmbərlərin belə, bütün digər müsəlmanlar kimi, dünyəvi paltarları əyinlərindən çıxarılıb, kəfənli və cibsiz halda namazla, qüsulla bir yerdə axirətə göndərilirlər. İslamın qaydası budur”.

İlahiyyatçı paltarda dəfn edilmənin qadağan olunmasının izahını belə verib:

“Paltar bu dünyaya aidddir. Bir insan dünyasını dəyişən zaman artıq dünyaya bağlı olan geyimlərə, əşyalara son qoyulur. Orada kostyum, qalstuk, ayaqqabının rəngi, ziynət əşyaları və s. hamısı bədən üçün yükdür. Onların heç birinin adama xeyri yoxdur, əksinə, ziyanı var. Geyimlə dəfn olunmaq o deməkdir ki, “ey Allahım, sən belə istəmisən, amma mən sənin dediyin kimi istəmirəm, öz istəyimlə gəlməyə üstünlük verirəm”. Bu baxımdan da bilərəkdən belə etmək doğru deyil. Ona görə də dinimiz bunu caiz görməyib”.

