Xalq artisti Röya Ayxanın tədbirlərdən birində etdiyi hərəkət gündəm olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Röya onu müşayiət edən musiqiçi ilə görüntüləri sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Onun paylaşımı xeyli sayda bəyənmə toplayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.