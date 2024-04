Füzuliyə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olundu

Bu gün Füzuliyə yola salınan ailələrin mənzillərinin açarlarının təqdimat mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmiləri iştirak ediblər.

Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar.

Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 39 ailə - 172 nəfər köçürülüb. Bununla da Füzuli şəhərində 705 ailə, 2689 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.