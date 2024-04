Bu gün Xalq artisti Mələkxanım Eyubovanın qızı Nəzrinin toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin qızı “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. Qeyd olunub ki, xanəndənin qızı müğənni Mərdan Kazımovla ailə qurur.

Görüntülərdə Mərdan “Sənə də qalmaz” mahnısını ifa edib.

