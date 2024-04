Universiteti bitirənlər işə təyinat ala biləcəklər? - AÇIQLAMA

Hər il minlərlə tələbə müxtəlif ali təhsil müəssisələrindən məzun olur. Lakin universitetləri bitirən tələbələrdən bəziləri iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bəs tələbələr üçün təyinat niyə verilmir?

Metbuat.az bildirir ki, mövzu ilə bağlı Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov danışıb. O qeyd edib ki, əvvəllər təyinatlar mümkün idi:



"Müasir dövrdə də biz bu məsələni tətbiq edə bilərik. Çünki hazırda bölgələrimizdə kadr çatışmazlığı hiss olunur”.



Daha ətraflı Xəzər TV-nin süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

