Tayvanın şərq sahillərində son 24 saat ərzində təxminən 250 zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tayvanın Mərkəzi Hava Bürosu (CWB) məlumat yayıb.

Məlumata görə, aprelin 22-si yerli vaxtla saat 15:08-dən aprelin 23-ü saat 13:30-a qədər Xualyan əyalətində ümumilikdə 247 zəlzələ baş verib.

Ən güclü yeraltı təkan isə 6,3 ballıq olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.