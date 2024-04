Britaniyanın neft tankeri Qırmızı dənizdə raketlə vurulub.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bununla bağlı Birləşmiş Krallıq Dəniz Ticarət Əməliyyatları məlumat yayımlayıb. Məlumata görə, gəmiyə ziyan dəyib.



Hücuma görə məsuliyyəti husilər öz üzərinə götürüb.



