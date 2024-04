Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində fərqlənən şəxslərin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına verdikləri töhfəyə və sahibkarlıq sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə mükafatlandırılıblar.

Abdullayeva İlhamə Xanlar qızı

Abuşov İlkin Əlimövsüm oğlu

Ağazadə İlqar Bəhruz oğlu

Bədəlov Mustafa Soltan oğlu

Cavanşir Elman Bəşir oğlu

Əhmədova Afət Adil qızı

Hacıyev Sultanhəmid Hacı oğlu

Hüseynov Yaşar Mirzəxan oğlu

İsmixanlı Ramin Sultan oğlu

Məmmədov Emin Ruslan oğlu

Məmmədov Fuad Nadir oğlu

Məmmədov Seymur Mikayıl oğlu

Rzayev Emin Əjdər oğlu

Tabasaranskiy Kənan Fikrət oğlu.

