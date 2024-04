“WhatsApp” mesencerində vacib söhbətləri ayırmağa imkan verən yeni funksiya olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramda söhbətlər üçün “Sevimlilər” bölməsi yaradılacaq. Bu kateqoriya üçün lazımi dialoqları mesencer parametrlərində və ya pəncərənin özündə əlavə edə bilərsiniz.

Yeni funksiya mühüm həmsöhbətlərdən gələn mesajları qaçırmamağa imkan verəcək.

Yeni funksiya növbəti proqram yeniləməsində Android əməliyyat sisteminə əsaslanan cihazlar üçün əlçatan olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.