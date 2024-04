Xalq artisti Mələkxanım Eyubova efirdə dəbdəbəli villasını nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüntülər Xəzər TV-də yayımlanan “Evdəkilərə salam” proqramında təqdim olunub.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Mələkxanım Eyubovanın qızı Nəzrin Nəcəfovanın müğənni Mərdan Kazımovla toyu olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

